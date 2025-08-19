Demander une démonstration
Équipes et autorisations

Centralisez l’administration de projet et les autorisations des utilisateurs.

L’entreprise contrôle l’ensemble des autorisations des utilisateurs sur un seul module d’administration, ce qui permet de démarrer les projets à partir d’une connexion unique.

Rationalisez l’administration.

À chaque étape d’un projet, les intervenants et les entreprises peuvent se connecter à Autodesk Construction Cloud avec un accès complet ou limité, à l’aide d’un identifiant Autodesk unique.

Configurez les autorisations.

Accordez des autorisations spécifiques aux utilisateurs, rôles et sociétés, et assurez-vous que chaque intervenant a accès aux données et aux outils dont il a besoin pour participer au projet.

Simplifiez la gestion des équipes.

Modifiez facilement les informations des membres de l’équipe, notamment les rôles, les coordonnées de la société et les niveaux d’autorisation. Pour gagner du temps, ajoutez en bloc plusieurs collaborateurs de la même société, puis attribuez-leur simultanément les rôles et les autorisations de projet qui conviennent.

Contrôlez les accès des utilisateurs.

Assurez-vous que vos projets bénéficient d’un niveau de collaboration adéquat en contrôlant les autorisations au niveau de chaque utilisateur. Pour chaque projet, vous pouvez attribuer des droits différents à un collaborateur sur les différents outils et solutions de la plate-forme unifiée d’Autodesk Construction Cloud.

Découvrez la gestion des équipes et des autorisations en action.

Autodesk Build

Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.

Autodesk Takeoff

Réalisez des relevés 2D précis et générez des quantités automatisées à partir de modèles 3D dans une seule et même solution en ligne.

Model Management

Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.

