Améliorez la précision de votre processus de relevé de construction et la collaboration autour de ce processus grâce à une solution de relevé quantitatif basée sur le cloud combinant des fonctionnalités 2D et 3D.
Que vous travailliez dans le système métrique ou anglo-saxon, vous pouvez obtenir une vue de l’étendue du projet de construction à l’aide d’outils de relevé linéaire, unitaire ou de surface. Générez plusieurs quantités pour chaque relevé dessiné et réaffectez facilement les relevés à d’autres types de quantités. Améliorez l’organisation de vos relevés en les sélectionnant dans des systèmes de classification personnalisés chargés ou prédéfinis. Exploitez la puissance de la gestion des documents dans le cloud pour vous assurer que l’équipe chargée des estimations utilise toujours les documents de projet les plus récents pour effectuer les relevés.
Générez rapidement des quantités à partir de modèles de données du bâtiment pour gagner du temps lors de la visualisation de l’étendue du projet de construction. Appliquez des formules personnalisées pour générer des quantités complexes en 2D et en 3D. Enregistrez un instantané pour conserver les informations du projet à un moment donné et référencer les données de relevé historiques des différentes phases au fur et à mesure de l’avancement de l’estimation.
Rationalisez votre processus de relevé de construction en combinant les relevés 2D et 3D afin d’éliminer les erreurs. Les quantités 2D et 3D agrégées peuvent être regroupées par classification, type et emplacement pour faciliter l’intégration avec Excel et avec d’autres solutions d’estimation.
Exploitez tout le potentiel d’un logiciel de gestion unifiée des relevés de construction.
Questions fréquemment posées sur les relevés de construction.
Un relevé de construction sert à estimer les coûts de matériaux et de main-d’œuvre d’un projet de construction. Ce processus implique de prendre des mesures dans des plans, des dessins et d’autres documents pour déterminer la quantité exacte de matériaux nécessaires pour une tâche.
Un relevé 2D consiste à parcourir des dessins afin de déterminer les quantités nécessaires pour les éléments à mesurer, dans le but de générer une estimation précise. Si le processus est manuel, le métreur doit inspecter les plans physiques et calculer les types de matériaux et les quantités nécessaires pour chaque élément du plan. Les solutions numériques, notamment celles de relevé de construction collaboratif basées sur le cloud, accélèrent et simplifient le processus. Avec ces solutions, les métreurs calculent rapidement et précisément les quantités de matériaux nécessaires pour le projet : toitures, sols, fenêtres, portes, luminaires, peinture, carrelage, etc.
Les relevés 2D et 3D numériques offrent plusieurs avantages par rapport aux relevés papier traditionnels. La technologie accélère les estimations et améliore leur précision, tout en réduisant les coûts et les efforts par rapport aux mesures manuelles. De plus, les risques d’erreur sont atténués et la planification du projet est plus efficace, ce qui aide les entrepreneurs à mieux gérer leurs coûts de matériaux et de main-d’œuvre.
Un logiciel de relevé et d’estimation pour la construction rationalise le processus de relevé et permet d’obtenir des résultats précis, ce qui entraîne des gains de temps et des économies. Il facilite également la budgétisation des projets en fournissant une répartition détaillée des coûts associés aux matériaux et à la main-d’œuvre. En outre, il peut vous aider à identifier les problèmes et les risques potentiels avant qu’ils ne deviennent trop coûteux à gérer.