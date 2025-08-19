Relevé de construction

Que vous travailliez dans le système métrique ou anglo-saxon, vous pouvez obtenir une vue de l’étendue du projet de construction à l’aide d’outils de relevé linéaire, unitaire ou de surface. Générez plusieurs quantités pour chaque relevé dessiné et réaffectez facilement les relevés à d’autres types de quantités. Améliorez l’organisation de vos relevés en les sélectionnant dans des systèmes de classification personnalisés chargés ou prédéfinis. Exploitez la puissance de la gestion des documents dans le cloud pour vous assurer que l’équipe chargée des estimations utilise toujours les documents de projet les plus récents pour effectuer les relevés.