Partenaires Autodesk Construction Cloud

Devenez partenaire Autodesk et aidez vos clients du secteur de la construction à mieux construire. Autodesk Construction Cloud fournit des outils modernes et efficaces pour les clients du secteur de la construction, notamment BIM 360, PlanGrid, Assemble et BuildingConnected. Avec notre écosystème croissant de partenaires, les professionnels de la construction ont la possibilité de tirer parti de la technologie comme jamais auparavant.



Nous travaillons avec des leaders établis et des start-ups innovantes dans les domaines de la technologie, du conseil et du leadership éclairé. Découvrez ci-dessous chacun de nos programmes de partenariat dans le secteur de la construction.