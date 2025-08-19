Tarifs d’Autodesk Docs

Demander une démonstration

Tarification par utilisateur

Exploitez la puissance d’une plate-forme basée sur le cloud pour centraliser la gestion de vos documents.

Tarification pour les entreprises

Profitez d’une solution de gestion centralisée des documents pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie des projets, sans limites.
    Maîtrisez votre budget grâce à des tarifs flexibles et prévisibles.

    Transmettez les bonnes informations aux bons intervenants, en toute sécurité.

    Gagnez en efficacité en déployant des normes à l’échelle de votre entreprise.

Vous êtes enseignant ? Bénéficiez d’un accès gratuit à Autodesk Construction Cloud avec le plan Autodesk Education.

Exploitez tout le potentiel d’Autodesk Construction Cloud

Accès aux projets partout

Réalisez facilement toutes vos tâches grâce à une application mobile optimisée pour le terrain.

Sécurité

Vos données sont en sécurité avec nous. Autodesk Construction Cloud fournit une sécurité de niveau entreprise.

Flexibilité

Nous nous adaptons aux besoins de votre entreprise avec des tarifs flexibles basés sur les utilisateurs, les projets et les comptes.

Assistance disponible lorsque vous en avez besoin

Votre réussite est notre priorité. Les experts de notre équipe d’assistance sont à votre disposition 24 h/24, du lundi au vendredi.

Une formation adaptée à votre planning

Nous savons que votre temps est précieux. Découvrez Autodesk Construction Cloud avec des vidéos gratuites de 5 minutes.

Garantie de remboursement

Votre satisfaction fait la nôtre. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.

Navigateur Web Chrome, Firefox ou Safari

Un large éventail de langues est pris en charge pour répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier. Celles-ci incluent le chinois (simplifié et traditionnel), le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais (variantes britannique et américaine), le français, le français canadien, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le norvégien, le polonais, l’espagnol et le suédois.

Oui, Autodesk Construction Cloud est disponible gratuitement pour les enseignants admissibles à des fins éducatives dans le cadre du plan Autodesk Education. Si vous êtes étudiant, l’accès vous est accordé sur invitation de votre enseignant qualifié ou de votre administrateur informatique. En savoir plus.

