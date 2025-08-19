Tarifs d’Autodesk Takeoff

Réalisez des relevés 2D et 3D précis dans une seule et même solution en ligne. Inclut la gestion centralisée des documents.
Maîtrisez votre budget grâce à des tarifs flexibles et prévisibles.
Réunissez équipes, workflows et données en un seul endroit
Gagnez en efficacité grâce à la normalisation de projets à l’échelle de l’entreprise.
Vous êtes enseignant ? Bénéficiez d’un accès gratuit à Autodesk Construction Cloud avec le plan Autodesk Education.
Accédez à plusieurs solutions de préconstruction basées sur le cloud, parmi les meilleures du marché, à un prix unique. Centralisez la gestion des appels d’offres avec BuildingConnected ou renforcez la fiabilité de vos estimations avec Autodesk Takeoff et ProEst, tout en rationalisant la qualification des sous-traitants avec TradeTapp.
Autodesk Takeoff
Autodesk Docs
BuildingConnected Pro
Bid Board Pro
ProEst
TradeTapp
Nous nous adaptons aux besoins de votre entreprise avec des tarifs flexibles basés sur les utilisateurs, les projets et les comptes.
Votre réussite est notre priorité. Les experts de notre équipe d’assistance sont à votre disposition 24 h/24, du lundi au vendredi.
Vos données sont en sécurité avec nous. Autodesk Construction Cloud fournit une sécurité de niveau entreprise.
Nous savons que votre temps est précieux. Découvrez Autodesk Construction Cloud avec des vidéos gratuites de 5 minutes.
Votre satisfaction fait la nôtre. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.
Besoin d’une assistance supplémentaire ? Notre équipe de prestation est là pour aider votre entreprise.
Navigateur Web Chrome, Firefox ou Safari
Un large éventail de langues est pris en charge pour répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier. Celles-ci incluent le chinois (simplifié et traditionnel), le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais (variantes britannique et américaine), le français, le français canadien, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le norvégien, le polonais, l’espagnol et le suédois.
Oui, Autodesk Construction Cloud est disponible gratuitement pour les enseignants admissibles à des fins éducatives dans le cadre du plan Autodesk Education. Si vous êtes étudiant, l’accès vous est accordé sur invitation de votre enseignant qualifié ou de votre administrateur informatique. En savoir plus.