Tarifs d’Autodesk Takeoff

Tarification par utilisateur

Réalisez des relevés 2D et 3D précis dans une seule et même solution en ligne. Inclut la gestion centralisée des documents.

Tarification sans limite d’utilisateurs

Améliorez la collaboration de vos équipes pour obtenir des relevés plus précis plus vite, sans limites de projets et de postes.
    Maîtrisez votre budget grâce à des tarifs flexibles et prévisibles.

    Réunissez équipes, workflows et données en un seul endroit

    Gagnez en efficacité grâce à la normalisation de projets à l’échelle de l’entreprise.

Vous êtes enseignant ? Bénéficiez d’un accès gratuit à Autodesk Construction Cloud avec le plan Autodesk Education.

Remportez plus de contrats et réduisez les risques grâce à Autodesk Construction Cloud pour la préconstruction

Accédez à plusieurs solutions de préconstruction basées sur le cloud, parmi les meilleures du marché, à un prix unique. Centralisez la gestion des appels d’offres avec BuildingConnected ou renforcez la fiabilité de vos estimations avec Autodesk Takeoff et ProEst, tout en rationalisant la qualification des sous-traitants avec TradeTapp.

Produits inclus

    Autodesk Takeoff

    Autodesk Docs

    BuildingConnected Pro

    Bid Board Pro

    ProEst

    TradeTapp

Flexibilité

Nous nous adaptons aux besoins de votre entreprise avec des tarifs flexibles basés sur les utilisateurs, les projets et les comptes.

Assistance disponible lorsque vous en avez besoin

Votre réussite est notre priorité. Les experts de notre équipe d’assistance sont à votre disposition 24 h/24, du lundi au vendredi.

Sécurité

Vos données sont en sécurité avec nous. Autodesk Construction Cloud fournit une sécurité de niveau entreprise.

Une formation adaptée à votre planning

Nous savons que votre temps est précieux. Découvrez Autodesk Construction Cloud avec des vidéos gratuites de 5 minutes.

Garantie de remboursement

Votre satisfaction fait la nôtre. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.

Services experts

Besoin d’une assistance supplémentaire ? Notre équipe de prestation est là pour aider votre entreprise.

Navigateur Web Chrome, Firefox ou Safari

Un large éventail de langues est pris en charge pour répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier. Celles-ci incluent le chinois (simplifié et traditionnel), le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais (variantes britannique et américaine), le français, le français canadien, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le norvégien, le polonais, l’espagnol et le suédois.

Oui, Autodesk Construction Cloud est disponible gratuitement pour les enseignants admissibles à des fins éducatives dans le cadre du plan Autodesk Education. Si vous êtes étudiant, l’accès vous est accordé sur invitation de votre enseignant qualifié ou de votre administrateur informatique. En savoir plus.

