Tarifs de BuildingConnected

Accédez à plus de 1,5 million de constructeurs pour envoyer et gérer vos appels d’offres.
Accès illimité au réseau de constructeurs
Nombre illimité d’appels d’offres et de projets
Alignement des offres et comparaison des coûts
Formulaires d’appel d’offres personnalisés
Analyses et données historiques des appels d’offres
Et bien plus encore !
Identifiez les nouvelles opportunités et réalisez un suivi des appels d’offres.
Suivi automatique des appels d’offres
Transfert d’appels d’offres
Vues à l’échelle de l’entreprise
Synchronisation du calendrier
Analyse des appels d’offres et création de rapports
Et bien plus encore !
Qualifiez et gérez les risques financiers et de sécurité des sous-traitants.
Questionnaires personnalisés
Évaluation automatisée des risques
Approbations spécifiques des projets
Calculs financiers personnalisés
Intégration avec les ERP et le carnet de commandes
Et bien plus encore !
Accédez à plusieurs solutions de préconstruction basées sur le cloud, parmi les meilleures du marché, à un prix unique. Centralisez la gestion des appels d’offres avec BuildingConnected ou renforcez la fiabilité de vos estimations avec Autodesk Takeoff et ProEst, tout en rationalisant la qualification des sous-traitants avec TradeTapp.
Autodesk Takeoff
Autodesk Docs
BuildingConnected Pro
Bid Board Pro
ProEst
TradeTapp
Nous nous adaptons aux besoins de votre entreprise avec des tarifs flexibles basés sur les utilisateurs, les projets et les comptes.
Votre réussite est notre priorité. Les experts de notre équipe d’assistance sont à votre disposition 24 h/24, du lundi au vendredi.
Vos données sont en sécurité avec nous. Autodesk Construction Cloud fournit une sécurité de niveau entreprise.
Nous savons que votre temps est précieux. Découvrez Autodesk Construction Cloud avec des vidéos gratuites de 5 minutes.
Votre satisfaction fait la nôtre. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.
Besoin d’une assistance supplémentaire ? Notre équipe de prestation est là pour aider votre entreprise.
Navigateur Web Chrome, Firefox ou Safari
Anglais américain, japonais, espagnol, français, français canadien, néerlandais, allemand, chinois, anglais britannique
Oui, Autodesk Construction Cloud est disponible gratuitement pour les enseignants admissibles à des fins éducatives dans le cadre du plan Autodesk Education. Si vous êtes étudiant, l’accès vous est accordé sur invitation de votre enseignant qualifié ou de votre administrateur informatique. En savoir plus.