Tarifs de BuildingConnected

BuildingConnected Pro

Accédez à plus de 1,5 million de constructeurs pour envoyer et gérer vos appels d’offres.

    Accès illimité au réseau de constructeurs

    Nombre illimité d’appels d’offres et de projets

    Alignement des offres et comparaison des coûts

    Formulaires d’appel d’offres personnalisés

    Analyses et données historiques des appels d’offres

    Et bien plus encore !

Bid Board Pro

Identifiez les nouvelles opportunités et réalisez un suivi des appels d’offres.

    Suivi automatique des appels d’offres

    Transfert d’appels d’offres

    Vues à l’échelle de l’entreprise

    Synchronisation du calendrier

    Analyse des appels d’offres et création de rapports

    Et bien plus encore !

TradeTapp

Qualifiez et gérez les risques financiers et de sécurité des sous-traitants.

    Questionnaires personnalisés

    Évaluation automatisée des risques

    Approbations spécifiques des projets

    Calculs financiers personnalisés

    Intégration avec les ERP et le carnet de commandes

    Et bien plus encore !

Remportez plus de contrats et réduisez les risques grâce à Autodesk Construction Cloud pour la préconstruction

Accédez à plusieurs solutions de préconstruction basées sur le cloud, parmi les meilleures du marché, à un prix unique. Centralisez la gestion des appels d’offres avec BuildingConnected ou renforcez la fiabilité de vos estimations avec Autodesk Takeoff et ProEst, tout en rationalisant la qualification des sous-traitants avec TradeTapp.

Découvrir l’offre groupée

Produits inclus

    Autodesk Takeoff

    Autodesk Docs

    BuildingConnected Pro

    Bid Board Pro

    ProEst

    TradeTapp

Flexibilité

Nous nous adaptons aux besoins de votre entreprise avec des tarifs flexibles basés sur les utilisateurs, les projets et les comptes.

Assistance disponible lorsque vous en avez besoin

Votre réussite est notre priorité. Les experts de notre équipe d’assistance sont à votre disposition 24 h/24, du lundi au vendredi.

Sécurité

Vos données sont en sécurité avec nous. Autodesk Construction Cloud fournit une sécurité de niveau entreprise.

Une formation adaptée à votre planning

Nous savons que votre temps est précieux. Découvrez Autodesk Construction Cloud avec des vidéos gratuites de 5 minutes.

Garantie de remboursement

Votre satisfaction fait la nôtre. Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.

Services experts

Besoin d’une assistance supplémentaire ? Notre équipe de prestation est là pour aider votre entreprise.

Navigateur Web Chrome, Firefox ou Safari

Anglais américain, japonais, espagnol, français, français canadien, néerlandais, allemand, chinois, anglais britannique

Oui, Autodesk Construction Cloud est disponible gratuitement pour les enseignants admissibles à des fins éducatives dans le cadre du plan Autodesk Education. Si vous êtes étudiant, l’accès vous est accordé sur invitation de votre enseignant qualifié ou de votre administrateur informatique. En savoir plus.

Construction site

Vous avez des questions ou vous avez besoin de connaître les prix d’autres produits ?

