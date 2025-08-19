Demander une démonstration
Recherchez et sélectionnez les constructeurs appropriés pour chaque projet.

Gérez votre processus d’appel d’offres avec précision et trouvez des sous-traitants qualifiés sur le réseau de professionnels de la construction le plus à jour.

Accédez au réseau collaboratif de BuildingConnected pour trouver le meilleur sous-traitant pour chacun de vos projets.

Trouvez le sous-traitant approprié pour chaque projet.

Accédez à notre réseau collaboratif de professionnels de la construction pour trouver les entrepreneurs qui répondent spécifiquement à vos besoins.     Toutes les coordonnées sont actualisées et divers critères de qualification sont à votre disposition. Cela vous permet de vous concentrer sur la recherche de partenaires adéquats dans de nouveaux marchés ou métiers.

Créez des dossiers d’appel d’offres et envoyez des appels d’offres en quelques minutes.

Envoyez vos appels d’offres en moins de 10 minutes.

Créez des dossiers d’appel d’offres et envoyez des appels d’offres en quelques minutes. BuildingConnected Pro inclut les détails du projet et les fichiers de conception, ainsi que des formulaires d’appel d’offres personnalisés, ce qui garantit que les soumissions sont reçues dans un format normalisé.

Comparez les offres côte à côte afin de choisir le meilleur sous-traitant pour votre projet.

Comparez les offres précisément, caractéristique par caractéristique.

Choisissez le meilleur sous-traitant pour votre projet et réduisez les risques plus tôt grâce à de puissantes fonctionnalités de comparaison des offres, des outils de collaboration intuitifs et une analyse intégrée des risques.

Sélectionnez le meilleur sous-traitant pour votre projet avec BuildingConnected Pro.

Découvrez les fonctionnalités de gestion des appels d’offres de BuildingConnected.

Qualification des sous-traitants

Avec TradeTapp, sélectionnez le sous-traitant le plus qualifié pour le travail en vous appuyant sur l’analyse intégrée des risques.

Formulaires d’appel d’offres personnalisés

Créez des formulaires d’appel d’offres personnalisés pour les ajouter à votre appel d’offres et ajoutez des lignes propres au cahier des charges pour que le sous-traitant les remplisse.

Alignement des offres

Comparez les offres en examinant chacune de leurs caractéristiques côte à côte et choisissez le meilleur sous-traitant pour chaque projet.

Analyse des appels d’offres

Obtenez des informations inégalées dans toute votre entreprise grâce à nos indicateurs de performances détaillés et au suivi historique des coûts.

« Auparavant, il me fallait quatre heures pour préparer un appel d’offres et l’envoyer. Avec BuildingConnected, l’opération complète me prend environ 15 minutes. »

Mirna ZappinChef de service de la préconstructionConstructeur BCCI

Les 5 meilleures pratiques pour identifier la meilleure offre

Les experts en estimation vous expliquent comment identifier de manière fiable la meilleure offre.

Comment RITESTART est devenue un leader de la croissance au Canada

BuildingConnected a permis la mise en relation de RITESTART avec plus de 700 entreprises de confiance et ainsi boosté sa croissance de 25 à 30 % en un an.

Comment trouver des sous-traitants qualifiés ?

Voici quelques-unes des meilleures méthodes pour trouver et engager les meilleurs sous-traitants pour vos projets.

