Gérez votre processus d’appel d’offres avec précision et trouvez des sous-traitants qualifiés sur le réseau de professionnels de la construction le plus à jour.
Accédez à notre réseau collaboratif de professionnels de la construction pour trouver les entrepreneurs qui répondent spécifiquement à vos besoins. Toutes les coordonnées sont actualisées et divers critères de qualification sont à votre disposition. Cela vous permet de vous concentrer sur la recherche de partenaires adéquats dans de nouveaux marchés ou métiers.
Créez des dossiers d’appel d’offres et envoyez des appels d’offres en quelques minutes. BuildingConnected Pro inclut les détails du projet et les fichiers de conception, ainsi que des formulaires d’appel d’offres personnalisés, ce qui garantit que les soumissions sont reçues dans un format normalisé.
Choisissez le meilleur sous-traitant pour votre projet et réduisez les risques plus tôt grâce à de puissantes fonctionnalités de comparaison des offres, des outils de collaboration intuitifs et une analyse intégrée des risques.
Sélectionnez le meilleur sous-traitant pour votre projet avec BuildingConnected Pro.
Avec TradeTapp, sélectionnez le sous-traitant le plus qualifié pour le travail en vous appuyant sur l’analyse intégrée des risques.
Créez des formulaires d’appel d’offres personnalisés pour les ajouter à votre appel d’offres et ajoutez des lignes propres au cahier des charges pour que le sous-traitant les remplisse.
Comparez les offres en examinant chacune de leurs caractéristiques côte à côte et choisissez le meilleur sous-traitant pour chaque projet.
Obtenez des informations inégalées dans toute votre entreprise grâce à nos indicateurs de performances détaillés et au suivi historique des coûts.
« Auparavant, il me fallait quatre heures pour préparer un appel d’offres et l’envoyer. Avec BuildingConnected, l’opération complète me prend environ 15 minutes. »
Mirna ZappinChef de service de la préconstructionConstructeur BCCI
Les experts en estimation vous expliquent comment identifier de manière fiable la meilleure offre.
BuildingConnected a permis la mise en relation de RITESTART avec plus de 700 entreprises de confiance et ainsi boosté sa croissance de 25 à 30 % en un an.
Voici quelques-unes des meilleures méthodes pour trouver et engager les meilleurs sous-traitants pour vos projets.