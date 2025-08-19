Convertissez facilement les conflits en problèmes à l’aide du workflow de création de problèmes dans Model Coordination. Examinez automatiquement les conflits en les groupant par système, par type d’objet ou par calque, et concentrez-vous sur ceux qui sont importants pour vous ou pour votre équipe. Consultez les commentaires de l’équipe avec des modèles multicontextuels et classez les conflits selon qu'il s'agisse d'un problème non.