Optimisez la qualité des conceptions qui arrivent sur le chantier et réduisez le travail de retouche des équipes de préconstruction et de construction. Détectez et révisez les conflits et collaborez, le tout de manière centralisée.
Aidez les parties prenantes à gagner du temps grâce à la détection automatique des conflits. Lorsque vous chargez des modèles pluridisciplinaires et multiformats dans Model Coordination, la détection des conflits est immédiate et automatique. Ainsi, les équipes peuvent se concentrer sur les problèmes de constructibilité prioritaires.
Convertissez facilement les conflits en problèmes à l’aide du workflow de création de problèmes dans Model Coordination. Examinez automatiquement les conflits en les groupant par système, par type d’objet ou par calque, et concentrez-vous sur ceux qui sont importants pour vous ou pour votre équipe. Consultez les commentaires de l’équipe avec des modèles multicontextuels et classez les conflits selon qu'il s'agisse d'un problème non.
Assignez les problèmes par profession, rôle ou société. Suivez les responsabilités en définissant des dates d’échéance et identifiez les problèmes non résolus rapidement, avant le transfert.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.