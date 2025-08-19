Demander une démonstration
Workflows ISO 19650

Configurez et normalisez les conventions d’attribution de noms des projets conformément à la norme ISO 19650 grâce à une solution connectée de gestion des documents.

Répondez aux exigences du projet grâce à des workflows prenant en charge la norme ISO 19650. Gagnez du temps et évitez les retouches grâce aux paramètres personnalisables des projets, ainsi qu’aux workflows automatisés et simples d’utilisation.

Gestion des documents pour la construction – Convention d’attribution de noms ISO 19650

Prévisualisez et appliquez la convention d’attribution de noms.

Créez et gérez une convention d’attribution de noms, puis appliquez-la à l’ensemble des fichiers de projet, afin de garantir la normalisation. Personnalisez et configurez facilement les champs d’attributs standards et associés.

Gestion des documents pour la construction – Validateur ISO 19650

Validez la convention d’attribution de noms.

Un outil de validation veille à ce que les fichiers chargés soient conformes à la convention d’attribution de noms du projet. Mettez rapidement à jour les champs nécessaires en effectuant des sélections dans des menus déroulants et en réalisant des modifications par lots.

Gestion des documents pour la construction – Zone de stockage ISO 19650

Rationalisez les workflows à l’aide d’une zone de stockage.

Bénéficiez de processus transparents pour le chargement des fichiers grâce à une zone de stockage pour les fichiers non conformes à la convention d’attribution de noms. Accédez à cette zone de stockage pour continuer à renommer les documents, valider et finaliser le processus de chargement.

Gestion des documents pour la construction – Intégration AutoCAD ISO 19650

Améliorez l’efficacité grâce à des intégrations.

Réduisez les approximations et gagnez du temps grâce à l’application d’une convention d’attribution de noms de projet. Rationalisez les workflows avec des intégrations natives entre outils Autodesk tels que Revit, AutoCAD et Desktop Connector.

Découvrez les workflows ISO 19650 en action.

Autodesk Build

Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.

Autodesk Docs

Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.

Model Management

Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.

