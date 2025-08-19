Répondez aux exigences du projet grâce à des workflows prenant en charge la norme ISO 19650. Gagnez du temps et évitez les retouches grâce aux paramètres personnalisables des projets, ainsi qu’aux workflows automatisés et simples d’utilisation.
Créez et gérez une convention d’attribution de noms, puis appliquez-la à l’ensemble des fichiers de projet, afin de garantir la normalisation. Personnalisez et configurez facilement les champs d’attributs standards et associés.
Un outil de validation veille à ce que les fichiers chargés soient conformes à la convention d’attribution de noms du projet. Mettez rapidement à jour les champs nécessaires en effectuant des sélections dans des menus déroulants et en réalisant des modifications par lots.
Bénéficiez de processus transparents pour le chargement des fichiers grâce à une zone de stockage pour les fichiers non conformes à la convention d’attribution de noms. Accédez à cette zone de stockage pour continuer à renommer les documents, valider et finaliser le processus de chargement.
Réduisez les approximations et gagnez du temps grâce à l’application d’une convention d’attribution de noms de projet. Rationalisez les workflows avec des intégrations natives entre outils Autodesk tels que Revit, AutoCAD et Desktop Connector.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.