Envoyez des dessins, des modèles et d’autres documents de projet à un autre membre du projet ou à une autre équipe de manière formalisée et traçable.
Assurez-vous que les bonnes informations sont entre les bonnes mains avec des notifications formelles. Les bordereaux de transmission vous offrent une gestion détaillée des informations grâce à une parfaite visibilité sur les activités des documents.
Partagez des ensembles de documents avec d’autres membres de l’équipe de projet en spécifiant des utilisateurs, des rôles ou des sociétés et évitez les risques liés à la distribution de liens ponctuels dans des fichiers.
Personnalisez le mode d’envoi des bordereaux de transmission. Ajoutez ou supprimez facilement des documents et incluez un message à l’intention des destinataires pour décrire le contenu, les objectifs et les actions requises.
Grâce à un protocole d’audit fiable, vous pouvez suivre la nature des bordereaux de transmission, avec des informations sur les versions des documents, les destinataires et les mesures prises.