Personnalisez le suivi de la réalisation d’un projet par l’ensemble de l’équipe grâce à des contrôles personnalisés qui vous tiennent informé à chaque étape du processus de conception collaborative.
Évaluez l’état du projet en temps réel pour chaque partie prenante. Prévisualisez les conceptions et identifiez facilement les modifications apportées entre les modules de conception.
Affichez plusieurs modèles échangés entre les équipes, en les assemblant de manière transparente pour illustrer le projet complet. Faites pivoter le contenu de conception pour afficher les différentes phases d’un projet.
Contrôlez l’accès aux modules de conception pour vous assurer que les bonnes personnes utilisent les bonnes conceptions au bon moment. Les équipes de conception peuvent également choisir d’utiliser les fichiers les plus récents afin de minimiser les perturbations dans leur workflow de conception.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.