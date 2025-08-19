Le logiciel de conception de constructions intègre toute une gamme de fonctionnalités destinées à aider les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs à créer des conceptions de projet détaillées. Il inclut généralement la possibilité de dessiner des plans 2D et de développer des maquettes 3D, ainsi que des outils pour la planification, l’estimation et la simulation de scénarios de construction.