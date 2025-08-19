Livrez plus rapidement de meilleurs projets grâce à une conception collaborative performante, et facilitez l’utilisation et l’amélioration des maquettes par tous les utilisateurs.
Nous permettons aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs de collaborer facilement afin de réduire les délais de livraison des projets grâce au logiciel de conception de la construction.
Réduisez les délais de livraison des projets en collaborant en temps réel et en rationalisant le processus de révision.
Améliorez l’efficacité opérationnelle, la transparence et les transferts grâce à un échange de données simplifié et automatisé.
Utilisez une solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Gérez tous les dessins, maquettes, feuilles de spécification, etc. de votre projet dans un emplacement unique pour accélérer les processus et réduire les erreurs.
La migration vers la gestion de documents basée sur le cloud permet à Oktra de terminer ses conceptions plus rapidement.
La synchronisation rapide des maquettes favorise la collaboration entre l’équipe sur le terrain et celle au bureau.
Arcadis utilise le générateur de rapports personnalisé pour fournir rapidement et exactement ce dont le client a besoin.
Aussi performant que simple d’utilisation, Autodesk Construction Cloud est le logiciel de conception de la construction préféré des concepteurs, des opérateurs du bâtiment et de tous les autres intervenants.
Partagez des maquettes et des dessins directement à partir de Revit, d’AutoCAD ou d’autres logiciels de conception. Permettez aux maîtres d’ouvrage de créer des jumeaux numériques pour favoriser la fidélisation des clients.
En permettant aux partenaires d’accéder aux maquettes, l’entreprise réduit les problèmes de communication et les pertes d’informations.
La suppression des méthodes disparates de partage des données a permis d’améliorer la collaboration avec les partenaires et les clients.
En normalisant la collecte des données dans Build, F&T a amélioré son processus d’assurance et de contrôle qualité pour identifier les problèmes.
Le logiciel de conception de constructions intègre toute une gamme de fonctionnalités destinées à aider les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs à créer des conceptions de projet détaillées. Il inclut généralement la possibilité de dessiner des plans 2D et de développer des maquettes 3D, ainsi que des outils pour la planification, l’estimation et la simulation de scénarios de construction.
L’adoption d’un logiciel de conception de constructions peut révolutionner votre workflow grâce à de nombreux avantages, tels que les suivants :
- Précision améliorée : utilisez des outils précis pour réduire les erreurs de mesures et de calcul. - Collaboration améliorée : partagez et modifiez des conceptions en temps réel avec les membres d’équipe ou les parties prenantes. - Économies : réduisez le gaspillage de matériaux et limitez les inefficacités de conception, le tout en réduisant les coûts globaux du projet.
Oui, notre logiciel prend en charge la fonctionnalité d’importation à partir de nombreux formats de fichiers. Que vous travailliez avec des fichiers de conception DWG, DFX ou d’autres types courants, vous pouvez facilement intégrer les travaux précédents à la plate-forme pour les développer et les affiner.
Nos logiciels pour les entrepreneurs spécialisés sont conçus pour optimiser et rationaliser vos processus commerciaux, des appels d’offres à la réalisation des projets. Ils vous aident à rester organisé, à améliorer la communication avec vos clients et les membres de votre équipe, à suivre la progression et les coûts, à gérer les ressources efficacement et, au final, à augmenter la rentabilité.