Architecte/Ingénieur utilisant un logiciel de conception de construction
LOGICIEL DE CONCEPTION - POUR ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

Conçu pour collaborer, de la conception à la réalisation.

Livrez plus rapidement de meilleurs projets grâce à une conception collaborative performante, et facilitez l’utilisation et l’amélioration des maquettes par tous les utilisateurs.

Logiciel pour la réalisation de projets numériques

Nous permettons aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs de collaborer facilement afin de réduire les délais de livraison des projets grâce au logiciel de conception de la construction.

Collaboration au niveau de la conception améliorée

Réduisez les délais de livraison des projets en collaborant en temps réel et en rationalisant le processus de révision.

Gestion de la conception rationalisée

Améliorez l’efficacité opérationnelle, la transparence et les transferts grâce à un échange de données simplifié et automatisé.

Gestion des données renforcée

Utilisez une solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.

Livrez vos projets plus rapidement avec Autodesk Construction Cloud

Centralisez toutes les données du projet

Gérez tous les dessins, maquettes, feuilles de spécification, etc. de votre projet dans un emplacement unique pour accélérer les processus et réduire les erreurs.

Résultats de conception de construction réels

2 h
Gain de temps hebdomadaire sur la coordination de la conception

La migration vers la gestion de documents basée sur le cloud permet à Oktra de terminer ses conceptions plus rapidement.

Oktra
83 %
Réduction du temps passé à synchroniser les maquettes

La synchronisation rapide des maquettes favorise la collaboration entre l’équipe sur le terrain et celle au bureau.

Designer Group
50 %
Gain de temps lors de la génération de rapports

Arcadis utilise le générateur de rapports personnalisé pour fournir rapidement et exactement ce dont le client a besoin.

Arcadis

Révolutionnez vos projets de construction grâce à un logiciel de conception de la construction.

Conçu pour lier tous les aspects des projets, de la conception à la réalisation

Aussi performant que simple d’utilisation, Autodesk Construction Cloud est le logiciel de conception de la construction préféré des concepteurs, des opérateurs du bâtiment et de tous les autres intervenants.

Concepteurs et ingénieurs en construction de bâtiments commerciaux

Concrétisez vos idées avec intégrité

Partagez des maquettes et des dessins directement à partir de Revit, d’AutoCAD ou d’autres logiciels de conception. Permettez aux maîtres d’ouvrage de créer des jumeaux numériques pour favoriser la fidélisation des clients.

Découvrez pourquoi les plus grandes entreprises d’architecture et d’ingénierie choisissent Autodesk Construction Cloud.

Projet Oktra
Oktra favorise la collaboration au sein de la chaîne logistique

En permettant aux partenaires d’accéder aux maquettes, l’entreprise réduit les problèmes de communication et les pertes d’informations.

Projet Burns &amp; McDonnell
Burns & McDonnell élimine les silos de données entre les équipes

La suppression des méthodes disparates de partage des données a permis d’améliorer la collaboration avec les partenaires et les clients.

Projet Fitzemeyer &amp; Tocci Associates
Fitzemeyer & Tocci révolutionne l’accessibilité des données

En normalisant la collecte des données dans Build, F&T a amélioré son processus d’assurance et de contrôle qualité pour identifier les problèmes.

La procédure de mise en route est très simple

Questions fréquemment posées sur le logiciel de conception de constructions Autodesk

Le logiciel de conception de constructions intègre toute une gamme de fonctionnalités destinées à aider les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs à créer des conceptions de projet détaillées. Il inclut généralement la possibilité de dessiner des plans 2D et de développer des maquettes 3D, ainsi que des outils pour la planification, l’estimation et la simulation de scénarios de construction.

L’adoption d’un logiciel de conception de constructions peut révolutionner votre workflow grâce à de nombreux avantages, tels que les suivants :

Précision améliorée : utilisez des outils précis pour réduire les erreurs de mesures et de calcul. - Collaboration améliorée : partagez et modifiez des conceptions en temps réel avec les membres d’équipe ou les parties prenantes.    - Économies : réduisez le gaspillage de matériaux et limitez les inefficacités de conception, le tout en réduisant les coûts globaux du projet.

Oui, notre logiciel prend en charge la fonctionnalité d’importation à partir de nombreux formats de fichiers. Que vous travailliez avec des fichiers de conception DWG, DFX ou d’autres types courants, vous pouvez facilement intégrer les travaux précédents à la plate-forme pour les développer et les affiner.

Nos logiciels pour les entrepreneurs spécialisés sont conçus pour optimiser et rationaliser vos processus commerciaux, des appels d’offres à la réalisation des projets. Ils vous aident à rester organisé, à améliorer la communication avec vos clients et les membres de votre équipe, à suivre la progression et les coûts, à gérer les ressources efficacement et, au final, à augmenter la rentabilité.