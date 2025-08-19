Demander une démonstration
Offre groupée

Model Management

Obtenir un devisRetour aux offres

Plusieurs solutions de pointe ; un seul prix.


Tirez le meilleur parti de vos modèles grâce à l’offre groupée Model Management. Comme les données du modèle sont entre les bonnes mains au bon moment, les équipes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions qui permettent d’éviter les retouches, de protéger les marges et de créer un avantage concurrentiel.

Reliez la conception à la construction

Élargissez l’accès au BIM grâce à des révisions techniques détaillées sur ordinateur et à une coordination et un partage de données poussés dans le cloud.

Améliorez la collaboration

Organisez, distribuez et partagez des modèles à partir d’une plate-forme de gestion des documents centralisée et connectée, et assurez-vous que tous les collaborateurs ont accès aux bonnes informations dont ils ont besoin, à tout moment et partout.

Livrez des modèles de qualité

Simplifiez la coordination grâce à une automatisation simple et à des communications en amont qui vous permettent de livrer des modèles de qualité plus tôt que prévu.

Un accompagnement de la conception à la finalisation

Améliorez la précision des modèles en intégrant des données réelles du chantier dans des workflows de capture de la réalité. Exploitez la puissance du BIM pour créer et transmettre un jumeau numérique aux maîtres d’ouvrages et aux exploitants des bâtiments.


Produits inclus :


  • circle-check-purple

    Model Coordination

  • circle-check-purple

    Design Collaboration

  • circle-check-purple

    Autodesk Docs

  • circle-check-purple

    Insight

  • circle-check-purple

    Assemble

  • circle-check-purple

    Autodesk Tandem pour le secteur AEC

  • circle-check-purple

    Navisworks Manage

  • circle-check-purple

    Autodesk Recap Pro

Les fonctionnalités sont notamment les suivantes :


  • circle-check-purple

    Gestion des documents

  • circle-check-purple

    Fédération des données

  • circle-check-purple

    Rapports

  • circle-check-purple

    Informations

  • circle-check-purple

    Gestion des problèmes

  • circle-check-purple

    Détection des conflits

  • circle-check-purple

    Regroupement de modèles

  • circle-check-purple

    Simulation 4D/5D

  • circle-check-purple

    Révision de modèles 3D

  • circle-check-purple

    Design Collaboration

  • circle-check-purple

    Conditionnement des modèles

  • circle-check-purple

    Coordination de modèles

  • circle-check-purple

    Jumeau numérique

  • circle-check-purple

    Application mobile

De nombreux acteurs de l’industrie ont choisi Autodesk Construction Cloud pour gérer leurs projets de construction.

Boldt Logo
balfour-beatty
clayco
cupertino electric
lendlease
mace
rosendin
skanska
texasam
Walsh

Prêt à découvrir Autodesk Construction Cloud ?

Obtenir un devis