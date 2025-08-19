Plusieurs solutions de pointe ; un seul prix.

Tirez le meilleur parti de vos modèles grâce à l’offre groupée Model Management. Comme les données du modèle sont entre les bonnes mains au bon moment, les équipes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions qui permettent d’éviter les retouches, de protéger les marges et de créer un avantage concurrentiel.





Reliez la conception à la construction

Élargissez l’accès au BIM grâce à des révisions techniques détaillées sur ordinateur et à une coordination et un partage de données poussés dans le cloud.





Améliorez la collaboration

Organisez, distribuez et partagez des modèles à partir d’une plate-forme de gestion des documents centralisée et connectée, et assurez-vous que tous les collaborateurs ont accès aux bonnes informations dont ils ont besoin, à tout moment et partout.





Livrez des modèles de qualité

Simplifiez la coordination grâce à une automatisation simple et à des communications en amont qui vous permettent de livrer des modèles de qualité plus tôt que prévu.





Un accompagnement de la conception à la finalisation

Améliorez la précision des modèles en intégrant des données réelles du chantier dans des workflows de capture de la réalité. Exploitez la puissance du BIM pour créer et transmettre un jumeau numérique aux maîtres d’ouvrages et aux exploitants des bâtiments.