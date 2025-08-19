Automatisez la détection des conflits, centralisez la conception pour les équipes distantes et produisez des maquettes prêtes pour la construction à partir d’une source d’informations partagée et fiable.
Travaillez en équipe en temps réel grâce à des outils de coordination et de communication dans le cloud.
Donnez à vos experts BIM les outils pour prendre des décisions à forte valeur ajoutée grâce à une détection véritablement automatique des conflits et à une analyse poussée des modifications.
Bénéficiez de puissants outils d’analyse qui aident les responsables à prévoir les résultats des projets de manière impartiale, en s’appuyant sur les données.
Réunissez toute votre équipe autour du projet dès son lancement. Prenez des décisions éclairées à partir d’une solution unique qui seront capables de façonner à la fois votre façon de travailler et le résultat final.
Navisworks Manage fournit des logiciels de révision de projets pour la résolution de conflits, l’agrégation de modèles, la simulation 4D/5D et la révision de modèles 3D.
Chargez des modèles pluridisciplinaires et détectez automatiquement les conflits. Gagnez du temps lors de la vérification des conflits grâce aux groupements automatiques et aux filtres dynamiques de tolérance aux conflits.
Transformez facilement les conflits en problèmes et attribuez-les aux collaborateurs chargés de les résoudre. Suivez et vérifiez les corrections apportées aux conceptions dans Navisworks, Revit et Autodesk Construction Cloud.
Améliorez la précision des modèles en intégrant des données de chantier réelles aux workflows de capture de la réalité entre Autodesk Recap Pro, Revit et Autodesk Construction Cloud.
Gagnez du temps en phase d’étude des conflits et de gestion des problèmes avec les professionnels du bâtiment et les concepteurs. Avec la collaboration en temps réel, vous accédez instantanément aux modifications, aux problèmes, aux PV de réunions, etc.
Accédez facilement aux problèmes dans Navisworks et dans Revit pour corriger les modèles, valider les conceptions et résoudre les problèmes.
Effectuez un suivi des responsabilités de chaque membre du projet et des opérations réalisées pour vous assurer que tous travaillent dans une optique commune.
Configurez facilement les projets et attribuez les autorisations appropriées à chaque intervenant.
Transformez la documentation de conception en un enregistrement de projet robuste pour capturer et gérer les échanges de données de conception entre les équipes de projet.
Gérez les documents dans un environnement de données commun centralisé et assurez-vous que chaque équipe travaille à partir des modèles les plus récents.
Gagnez en visibilité sur tous les problèmes d’un projet et résolvez-les plus tôt. Réduisez les retouches coûteuses et respectez les délais des projets.
Appuyez-vous sur les tableaux de bord et les données de projets pour identifier les tendances et réduire les risques.
Grâce à la coordination BIM et à la collaboration pluridisciplinaire, le projet a été réalisé avec moins de 1 % de retouches. Sur un projet classique, nous prévoyons entre 8 et 10 % de retouches.
Russ Dalton, Directeur BIM pour la région Amériques, AECOM
Suivez le cycle de vie d’un modèle depuis les premières étapes d’un projet jusqu’à son utilisation sur le chantier. Désormais, les modèles sont plus faciles à exploiter sur le chantier et l’extraction de données est essentielle à l’optimisation des résultats.
Découvrez ces dix conseils pour optimiser la coordination de votre prochain projet de construction. Ces meilleures pratiques se basent sur les préconisations des responsables BIM du monde entier.
Les problèmes constituent un moyen de communication qui aide les équipes de toutes sortes à collaborer pour créer du contenu de construction de haute qualité.
Les solutions de gestion des modèles Autodesk sont utilisées pour la coordination des modèles, la détection des conflits, le suivi des problèmes et le partage des conceptions entre les équipes de conception et de construction. Les solutions intégrées aux ordinateurs et dans le cloud permettent une collaboration en temps réel. Les équipes étendues restent ainsi connectées et sur la même longueur d’onde.
L’offre d’abonnement Autodesk BIM Collaborate, qui inclut Model Coordination, Design Collaboration et Docs, n’est plus disponible à l’achat. Vous pouvez vous procurer ces solutions en vous abonnant à l’offre groupée Model Management, Navisworks Manage, ou BIM Collaborate Pro.